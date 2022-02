वायरल हुई यूक्रेन-रूस का झंडा ओढ़े कपल की फोटो, जानिए क्या है तस्वीर के पीछे का सच

नई दिल्ली: यूक्रेन (Ukraine) पर रूस (Russia) का हमला जारी है. इस बीच एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल (Viral) हो रहा है, जिसमें एक लड़का यूक्रेन का झंडा (Ukraine's Flag) और लड़की रूस का झंडा (Russian's Flag) ओढ़े एक साथ खड़े दिख रहे हैं. बड़ी संख्या में यूजर्स इस फोटो को पोस्ट करके शांति की अपील कर रहे हैं.

बता दें कि वायरल फोटो (Viral Photo) में लड़का और लड़की एक-दूसरे से गले लगते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस फोटो को कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने भी शेयर किया है और शांति कायम करने की अपील की है.

ये भी पढ़ें- रूस के हमले के बीच यूक्रेन में कपल ने रचाई शादी, चर्च में घंटे के साथ बजे सायरन

शशि थरूर ने ट्वीट किया कि मार्मिक: यूक्रेन के झंडे में लिपटा एक आदमी रूसी झंडा पहने एक महिला को गले लगाता है. आइए हम युद्ध और संघर्ष पर प्रेम, शांति और सह-अस्तित्व की जीत की आशा करें.

Poignant: A man draped in the Ukrainian flag embraces a woman wearing the Russian flag. Let us hope love, peace & co-existence triumph over war & conflict. pic.twitter.com/WTwSOBgIFK

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) February 25, 2022