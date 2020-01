VIDEO: इमरान खान के भतीजे की सड़क पर गुंडागर्दी, खोया आपा, गालियां दीं; कॉलर पकड़ा

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भतीजे हसन नियाजी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे एक छोटी सड़क दुर्घटना के बाद एक यात्री से दुर्व्यवहार करते नजर आ रहे हैं. डॉन न्यूज की शनिवार की रिपोर्ट के अनुसार, वीडियो में दिख रहा है कि नियाजी दो पुलिसकर्मियों के सामने ही एक कार के चालक से अपशब्द बोल रहे हैं और उनकी कार में लात मार रहे हैं. नियाजी ने जब उस यात्री का कॉलर पकड़ लिया तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर झगड़ा रोक दिया.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जफर अली मार्ग पर नियाजी और दूसरे व्यक्ति की कार में हल्की टक्कर लग गई, जिसके बाद नियाजी अपनी कार से निकले और दूसरे व्यक्ति को टक्कर के लिए जिम्मेदार बताते हुए उसके कार की चाबियां छीन लीं. उन्होंने कहा कि इसके बाद दोनों के बीच तेज बहस होती रही, और मामला बढ़ता देख पुलिस ने तुरंत मामला सुलझा दिया.

VIDEO: This is Imran khan’s nephew Hassan Niazi kicking a Doctor on the day of #PIC attack. He’s on bail & living in privilege but my innocent nephew in chains thanks to Wajid Zia, Shehzad Akbar trying to plz imran Khan by torturing my family for making judge Arshed Malik video. pic.twitter.com/rz7TN7MXoz

— Nasir Butt (@nasirbuttuk) January 10, 2020