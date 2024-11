PM Modi Guyana Visit: गुयाना में कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने सूरीनाम के राष्ट्रपति चान संतोखी और डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट कैरिस से मुलाकात की. साथ ही दोनों राष्‍ट्रध्‍यक्षों से द्विपक्षीय वार्ता भी की. इस दौरान पीएम मोदी के साथ बैठे सूरीनाम के राष्‍ट्रपति चान संतोषी ने एक बार फिर लोगों का ध्‍यान आकर्षित किया. चंद्रिका प्रसाद संतोखी या चान संतोखी भारतीय मूल के लेटिन अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्‍ट्रपति हैं और 2020 में जब राष्‍ट्रपति चुने गए थे, तब उन्‍होंने संस्‍कृत में शपथ ली थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था.

भारत से लगाव का सुबूत है संस्‍कृत में शपथ

सूरीनाम एक पूर्व डच उपनिवेश है. जिसकी आबादी करीब 6 लाख है और इसमें 28 फीसदी भारतीय मूल के लोगों की है. साल 2020 में यहां जब राष्‍ट्रपति चुनाव हुए तो भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी राष्‍ट्रपति बने. संतोखी ने राष्‍ट्रपति पद की शपथ संस्‍कृत में ली और छा गए. उनका यह अंदाज भारत और भारतीय संस्‍कृति के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है. पीएम मोदी से हालिया मुलाकात में उन्‍होंने भारत के साथ दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की. चंद्रिका प्रसाद की पार्टी युनाइटेड हिंदुस्तानी पार्टी मुख्य तौर पर भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है.

संबंधों को बनाएंगे बेहतर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरीनाम के राष्‍ट्रपति से हुई गर्मजोशी भरी मुलाकात के बाद अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, "जॉर्जटाउन में राष्ट्रपति चान संतोखी से मुलाकात की. हमने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, टेलीमेडिसिन और अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की. हमने भारतीय और सूरीनाम के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक संबंधों को और बेहतर बनाने के तरीकों पर भी चर्चा की. भारत सूरीनाम में विकास संबंधी विभिन्न पहलों का समर्थन करता रहेगा."

