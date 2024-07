PM Modi Russia visit: पीएम मोदी के मॉस्को दौरे से किसको ईर्ष्या हो रही? रूस ने किया बड़ा दावा

PM Modi Russia Tour: शीत युद्ध भले ही गुजरे जमाने की बात हो पर दुनिया आज भी रूस और अमेरिका के खेमों में बंटी दिखती है. ऐसे में दोनों खेमे अपनी ताकत और बड़ा गठजोड़ दिखाने की कोशिश करते रहते हैं. हालांकि भारत कभी इस गुटबाजी में नहीं रहा, उसने देशहित में फैसले लिए हैं. ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस जा रहे हैं तो क्या पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका को ईर्ष्या हो रही है? रूस तो ऐसा ही सोचता है.

जी हां, प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को यात्रा को लेकर रूस बेहद उत्सुक है. वह इस यात्रा को रूस और भारत के संबंधों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानता है. पीएम के मॉस्को पहुंचने से पहले रूस के राष्ट्रपति कार्यालय ‘क्रेमलिन’ के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक बड़ा दावा किया है. पेस्कोव ने कहा कि पश्चिमी देश इस यात्रा को ‘ईर्ष्या’ से देख रहे हैं. रूस का इशारा मुख्य रूप से अमेरिका की तरफ ही है. दरअसल, रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के समय अमेरिका चाह रहा था कि भारत उसकी बात माने और रूस की आलोचना करे. हालांकि भारत ने उसकी हां में हां नहीं मिलाया.

रूस में कैसी है तैयारी, देखिए

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. वह आज और कल मॉस्को में रहेंगे. भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों नेता दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की समीक्षा करेंगे और आपसी हितों के समकालीन क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे. आगे वीडियो देखिए पीएम के दौरे के लिए मॉस्को में कैसे विशेष तैयारियां चल रही हैं.

