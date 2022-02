नई दिल्ली/मनामा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मंगलवार को बहरीन के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा (Crown Prince & Prime Minister of Bahrain Salman bin Hamad Al Khalifa) से बात की. इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और राजनीतिक, व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों में लगातार हुई प्रगति पर संतोष जताया. इसके अलावा, PM मोदी ने बहरीन में बनने वाले स्वामीनारायण मंदिर के लिए भूमि आवंटन पर क्राउन प्रिंस को धन्यवाद दिया. बता दें कि UAE के बाद अब बहरीन में भी भव्य मंदिर बनने वाला है.

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी बयान के मुताबिक, दोनों नेताओं की फोन पर हुई इस बातचीत में भारत और बहरीन (India & Bahrain) के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई और इस बात पर संतोष जताया गया कि राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों में लगातार प्रगति देखी गई है. भारत और बहरीन राजनयिक संबंधों की स्थापना की वर्ष 2021-22 में स्वर्ण जयंती मना रहे हैं.

PMO के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान बहरीन में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों का बहुत अच्छे से खयाल रखने के साथ ही उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बहरीन के नेतृत्व के प्रति आभार जताया. इस दौरान PM मोदी ने बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा को शुभकामनाएं प्रेषित कीं और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा को भारत आने का निमंत्रण भी दिया.

Had a warm conversation with HRH Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, Crown Prince & Prime Minister of Bahrain. Thanked him for the Kingdom's attention to the needs of the Indian community, including recent decision on land allotment for the Swaminarayan temple. @BahrainCPnews

— Narendra Modi (@narendramodi) February 1, 2022