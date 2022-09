Canada: Swaminarayan Mandir में तोड़फोड़, दीवारों पर लिखे गए भारत विरोधी नारे

Canada Swaminarayan Temple: कनाडा को टोरंटो स्थित BAPS स्वामीनारायण मंदिर में भारत विरोधी नारेबाजी और तोड़फोड़ को लेकर भारत ने ऐतराज जताया है. भारत ने कनाडा सरकार से एक्शन लेने का अनुरोध किया है. ट्वीट में भारतीय हाई कमीशन ने अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा है. स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक बातें लिखी गई हैं. भारतीय हाई कमीशन के ट्वीट से पहले कई कनाडाई सांसदों और हिंदुओं ने स्वामीनारायण मंदिर में भारत विरोधी नारों की निंदा की है.

हाई कमीशन ने अपने ट्वीट में कहा, 'हम टोरंटो स्थित BAPS स्वामीनारायण मंदिर में भारत विरोधी गतिविधियों की निंदा करते हैं. कनाडाई प्रशासन इस मामले की जांच करे और अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले.' कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने कहा कि हिंदू कनाडाई हिंदू मंदिरों के खिलाफ हेट क्राइम को लेकर परेशान हैं. उन्होंने ट्वीट में कहा, 'टोरंटो के स्वामीनारायण मंदिर में खालिस्तानी चरमपंथियों की बर्बरता की सभी को निंदा करनी चाहिए. यह इकलौती घटना नहीं है. कनाडा के हिंदू मंदिर पहले भी हेट क्राइम का शिकार हो चुके हैं. हिंदू ऐसी घटनाओं से परेशान हैं.'

We strongly condemn defacing of BAPS Swaminarayan Mandir Toronto with anti-India graffiti. Have requested Canadian authorities to investigate the incident and take prompt action on perpetrators. @MEAIndia @IndiainToronto @PIB_India @DDNewslive @CanadainIndia @cgivancouver

सोशल मीडिया पर कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिसमें मंदिर की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे हुए हैं. कनाडाई सांसद रूबी सहोता ने कहा, 'स्वामीनारायण मंदिर एटोबिकोक में स्वामीनारायण मंदिर में नारेबाजी अपमानजनक और घृणित है. कनाडा में सभी धर्मों को बिना किसी डर या डर के अभ्यास करने का अधिकार है. इस कृत्य के लिए अपराधियों को सजा दी जानी चाहिए.'

Unprovoked defacement of #HinduTemple in Canada. Can @PierrePoilievre assure his Conservatives wouldn’t indulge in identity-politics? Can his deputy @TimUppal condemn this act unequivocally & assure that he’d not overlook Khalistan extremism when in power?pic.twitter.com/g5lyOILl4Y

— Puneet Sahani (@puneet_sahani) September 14, 2022