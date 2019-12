सामने आया इमरान खान का दोहरा चरित्र, हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी करने वाले को फिर बनाया मंत्री

लाहौर: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Pakistan PM Imran Khan) ने हिंदू समुदाय के खिलाफ टिप्पणी करने वाले नेता को एक बार फिर पंजाब प्रांत का सूचना मंत्री बना दिया है. आपको बता दें कि पंजाब प्रांत में सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के सूचना मंत्री फैयाज उल हसन चौहान को हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए इसी साल मार्च में पद से हटा दिया गया था. उस समय सोशल मीडिया पर इमरान खान की जमकर तारीफ हुई थी.

पाकिस्तानी मीडिया डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक फैयाज उल हसन चैहान को सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब के सूचना मंत्री के रूप में बहाल बर दिया गया है. चैहान को उपनिवेश विभाग के अपने वर्तमान पोर्टफोलियो के अलावा सूचना मंत्री बनाया गया है. वह मियां असलम इकबाल का स्थान लेंगे. प्रधानमंत्री इमरान खान की हालिया लाहौर यात्रा के बाद यह फैसला लिया गया.

लाइव टीवी देखें

गौरतलब है कि पाकिस्तानी मंत्री फैयाज उल हसन चौहान को हिंदू समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर बीते 5 मार्च को हटा दिया गया था. उनके बयान के बाद उनकी पार्टी के सदस्यों और सोशल मीडिया यूजर्स ने कड़ी आलोचना की थी. इसके बाद पीटीआई ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि उन्हें पद से हटाया दिया गया है. ट्वीट में आगे कहा कि किसी की मान्यताओं पर प्रहार करना किसी विचारधारा का हिस्सा नहीं हो सकता.

PTI Punjab government has removed Fayyaz Chohan from the post of Punjab Information Minister following derogatory remarks about the Hindu community. Bashing someone’s faith should not b a part of any narrative.Tolerance is the first & foremost pillar on which #Pakistan was built. pic.twitter.com/uKJiReWc26

— PTI (@PTIofficial) March 5, 2019