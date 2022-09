Rajnath Singh Mongolia Visit: कहानी 'बाहुबली' मंगोलियाई घोड़ों की, जिन पर बैठकर Changez Khan ने लगा दिए थे लाशों के ढेर

India-Mongolia Ties: मंगोलिया. भारत से करीब 3062 किलोमीटर दूर रूस और चीन के बीच चारों ओर जमीन से घिरा चंगेज खान का देश. वो चंगेज खान जिसकी दुनिया के 22 प्रतिशत हिस्से पर हुकूमत थी. जिसकी लाल सुर्ख आंखें जिस इलाके पर पड़ती थीं, वो कुछ ही वक्त में उसके कदमों में नजर आता था. उसके घोड़ों की टापों से ही दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाते थे. जिस रास्ते से उसकी सेना गुजरती थी, वहां लाशों के ढेर लग जाते थे.

चंगेज खान के लड़ाके सैकड़ों मील तक घोड़ों पर ही निकल पड़ते थे. चंगेज खान की फौज सिंधु नदी तक घोड़ों के सहारे ही आई थी. मंगोलियाई घोड़ों के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि बिना इनके मंगोल बिना पंख के पक्षी हैं. अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री (एएमएनएच) के अनुसार मंगोलिया को घोड़ों की भूमि के रूप में जाना जाता है. लेकिन आज हम बात मंगोलियाई घोड़ों की क्यों कर रहे हैं. आइए आपको बताते हैं.

दरअसल, मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागीन खुरेलसुख ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को मंगोल नस्ल का युवा घोड़ा तोहफे में दिया है. हालांकि, सांकेतिक उपहार होने के नाते मंगोलिया में ही रहेगा. परंपरा के मुताबिक सात साल के इस घोड़े को 'तेजस' नाम दिया गया है.

A special gift from our special friends in Mongolia. I have named this magnificent beauty, ‘Tejas’.

Thank you, President Khurelsukh. Thank you Mongolia. pic.twitter.com/4DfWF4kZfR

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 7, 2022