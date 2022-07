Britain New PM: ब्रिटेन के नए पीएम की रेस में ये 3 नाम हुए शामिल, भारत से भी जुड़ा है नाता

Who Will Be Britain New Prime Minister: बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे के बाद अब देश के नए प्रधानमंत्री को तलाशने की कवायद शुरू हो गई है. जल्द ही नए पीएम की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन बोरिस के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल के तीन नेताओं के नाम पीएम बनने की रेस में शामिल हो गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय मूल के नेताओं के जो तीन नाम अभी आगे हैं उनमें ऋषि सुनक (Rishi Sunak), सुएला ब्रेवरमैन (Suella Braverman) और प्रीति पटेल (Preeti Patel) है. आइए एक-एक कर जानते हैं इन तीनों दावेदारों का राजनीतिक सफर.

1. ऋषि सुनक

ब्रिटेन के पीएम बनने की रेस में जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो ऋषि सुनक का ही है. ऋषि सुनक बोरिस सरकार में वित्त मंत्री थे और गुरुवार को बोरिस के इस्तीफे के कुछ देर बाद ही उन्होंने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. ऋषि सुनक के माता-पिता भारतीय मूल के थे. ऋषि के दादा-दादी का पंजाब प्रांत (ब्रिटिश इंडिया) के थे. यहीं पर इन दोनों का जन्म हुआ था. 1960 में वे ब्रिटेन आ गए थे. इसके बाद सुनक के पिता यशवीर केन्या में पैदा हुए थे और वहीं उनकी पढ़ाई भी हुई थी, जबकि सुनक की मां उषा तंजानिया में पैदा हुईं थीं. कोरोना काल में ऋषि सुनक ने शानदार तरीके से देश की अर्थव्यवस्था चलाकर खूब वाहवाही बटोरी थी. हालांकि पत्नी अक्षता मूर्ति की वजह से उन्हें कुछ विवादों का सामना करना पड़ा था.

2. सुएला ब्रेवरमैन

अगर बात सुएला ब्रेवरमैन की करें तो वह अभी ब्रिटिश कैबिनेट में अटॉर्नी जनरल के पद पर हैं. सुएला ब्रेवरमैन खुद भी अपने आपको इस पद का दावेदार बताती हैं. वह कहती हैं कि 2019 के मेरे घोषणापत्र को पूरा करने के लिए इस पद पर मेरा आना जरूरी है. उन्होंने कहा कि मैं उस घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करना चाहती हूं. मैं ब्रेक्सिट से जुड़े वादों को पूरा करना चाहती हूं. सुएला के माता-पिता भी भारतीय मूल के हैं. इनके पिता क्रिस्टी केन्या से ब्रिटेन आए थे, जबकि माता उमा फर्नांडीज मॉरीशस से ब्रिटेन में आकर बसी थीं.

3. प्रीति पटेल

प्रीति पटेल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रेस में शामिल भारतीय मूल की तीसरी नेता हैं. मौजूदा समय में वह ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी हैं. इनके कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह एक बार बोरिस जॉनसन से इस्तीफा भी मांग चुकी थीं. प्रीति पटेल का जन्म इंग्लैंड में 29 मार्च 1972 को हुआ था। इनके माता-पिता भारतीय मूल के थे औऱ ब्रिटेन में युगांडा से आकर बसे थे. इनके पिता का नाम सुशील पटेल और माता का नाम अंजना है.

