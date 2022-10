Rishi Sunak: सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे ब्रिटेन के नए PM ऋषि सुनक, लोगों ने शेयर किए ऐसे मीम्स!

Rishi Sunak Prime Minister: आपको जानकर गर्व महसूस होगा कि ऋषि सुनक पिछले 210 वर्षों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे युवा नेता होंगे. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी (Oxford University) से डिग्री लेकर सुनक ने 'गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक' में काम किया. ऋषि पर बनाए जा रहे सभी तरह के मीम्स (Memes) काफी तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं.

भारतीय मूल के ऋषि सुनक

42 साल के ऋषि सुनक ब्रिटेन में एक भारतीय (Indian) परिवार में जन्मे थे. उनके ग्रैंड पैरेंट्स पंजाब से थे. वहीं सुनक की मां फार्मेसिस्ट और पिता डॉक्टर थे. इसके अलावा सुनक ने इंग्लैंड (England) के सबसे प्रसिद्ध स्कूल से पढ़ाई की है. भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनकर एक हिस्ट्री (History) क्रिएट कर दी है.

Rishi Sunak and Ashish Nehra seem to be brothers who were estranged in Kumbh Ka Mela. #Rumor pic.twitter.com/rMSrFOZb3r

बनने लगे ऐसे-ऐसे मीम्स

भारत में भी ऋषि सुनक (Rishi Sunak) का नाम सुर्खियों में छाया हुआ है. ब्रिटेन के साथ-साथ भारत में भी सुनक ट्रेंड कर रहे हैं. बधाइयों के मैसेज से लेकर मीम्स तक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री (Britain PM) से जुड़ा ढेर सारा कंटेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई बड़े-बड़े भारतीय नेताओं ने ऋषि सुनक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) के जरिए बधाई दी.

Warmest congratulations @RishiSunak! As you become UK PM, I look forward to working closely together on global issues, and implementing Roadmap 2030. Special Diwali wishes to the 'living bridge' of UK Indians, as we transform our historic ties into a modern partnership.

— Narendra Modi (@narendramodi) October 24, 2022