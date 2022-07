Rishi Sunak: इस बात के लिए बुरी तरह ट्रोल हुए UK पीएम उम्मीदवार ऋषि सुनक, जवाब से बोलती की बंद

UK Prime Minister Candidate Rishi Sunak: यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) के प्रधानमंत्री उम्मीदवार (UK PM Candidate) ऋषि सुनक (Rishi Sunak) पीएम बनने की रेस में अब तक सबसे आगे नजर आ रहे हैं. इस बीच, ऋषि सुनक ट्विटर पर बुरी तरह ट्रोल (Rishi Sunak Trolled) हो गए हैं. दरअसल ऋषि सुनक को उनके बैनर पर लिखी गलत स्पेलिंग के लिए ट्रोल किया गया है. बता दें कि ऋषि सुनक के बैनर पर Join The Campaign लिखा था और इसमें Campaign की स्पेलिंग गलत लिखी थी. फिर ट्रोल ने इसी को मुद्दा बनाकर ऋषि सुनक की खिंचाई करना शुरू कर दिया. हालांकि सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद ऋषि सुनक ने जवाब भी दिया.

बुरी तरह ट्रोल हुए ऋषि सुनक

सोफी नामक एक यूजर ने लिखा कि ऋषि सुनक अरबपति हो सकते हैं, लेकिन वे Campaign नहीं लिख सकते हैं.

Rishi Sunak may be a billionaire, but he can't spell CAMPAIGN pic.twitter.com/7dVtodERZj — Just.Sophie (@just_so_sophie) July 15, 2022

वहीं, सबरीना नाम की एक यूजर ने लिखा कि मुझे भी Campiaign चलाना पसंद है.

Ahh I too love to campiaign — Mz. Sabrina Bliss (@ItsSabrinaBliss) July 15, 2022

ऋषि सुनक ने दिया जवाब

ट्रोल को जवाब देते हुए ब्रिटेन में प्रधानमंत्री उम्मीदवार ऋषि सुनक ने ट्रोल का जवाब देते हुए ट्वीट किया, 'Ready For Spellcheck'

बोरिस जॉनसन ने कही ये बात

गौरतलब है कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के लिए दौड़ के बीच कार्यवाहक प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने सहयोगियों से कहा कि किसी का भी समर्थन कीजिए, लेकिन ऋषि सुनक का नहीं. बता दें कि सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के बोरिस जॉनसन ने 7 जुलाई को पार्टी के नेता के तौर पर इस्तीफा दे दिया था.

जान लें कि ऋषि सुनक के पास 101, मोरडॉन्ट के पास 83, ट्रस के पास 64, बेडनॉक के पास 49 और टुगनधैत के पास 32 वोट हैं. ऋषि सुनक का समर्थन करने वाले कंजर्वेटिव सांसद रिचर्ड होल्डन ने कहा कि मुझे लगता है कि वह वास्तव में लोगों को जोड़ना शुरू कर देंगे और उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ते हुए एक सकारात्मक दृष्टिकोण पेश कर पाएंगे.

(न्यूज़ एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

