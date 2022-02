यूक्रेन पर हमले का लाइव वीडियो, साइकिल वाले पर गिरा रूसी तोप का गोला

कीव: रूस (Russia) की तोपें यूक्रेन (Ukraine) के खिलाफ आग उगल रही हैं. मॉस्को द्वारा मचाई जा रही तबाही का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) की सनक का खामियाजा किस तरह से यूक्रेन की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है. वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि यूक्रेन की सड़क पर एक साइक्लिस्ट जा रहा है. तभी अचानक हवाई हमला होता है और तेज धमाके के साथ चारों तरफ आग का मंजर पसर जाता है.

रूस ने गुरुवार को यूक्रेन पर हमला बोला था, जो अब भी जारी है. यूक्रेन के कई शहरों में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है. बताया जा रहा है कि रूसी सेना यूक्रेन के 137 लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है. जबकि सैकड़ों घायल हो चुके हैं. रूस लगातार यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है, जिसमें निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं. हवाई हमले का शिकार हुआ साइक्लिस्ट (Cyclist) भी उन्हीं में से एक है.

The moment when civilians were shot in Ukraine. pic.twitter.com/VfrjtE3lCX

— REALIST (@realistqx1) February 24, 2022