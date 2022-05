Russia-Ukraine War: रूस ने गलती से अपने ही सैनिकों पर बरपा दिया आग का कहर, यूक्रेन बोला- थैंक्यू

Russian Army Attacks On Their Soldiers By Mistake: रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच जारी जंग को ढाई महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है. यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो चुके हैं. इस बीच, यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस की सेना (Russian Army) ने गलती से अपने ही सैनिकों पर हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया. यूक्रेनी सेना के अधिकारियों ने रूस को थैंक्यू कहा है.

रूसी सेना ने अपने सैनिकों पर फ्लेमथ्रोवर से किया हमला

द मिरर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच व्लादिमीर पुतिन की सेना को एक और झटका लगा है. रूसी सैनिकों को उनकी ही सेना ने गलती से मार दिया. रूसी सेना ने अपने सैनिकों पर फ्लेमथ्रोवर (Flamethrower) से हमला किया, लेकिन जब रूसी सेना हमला कर रही थी तब उसे पता नहीं था कि वो यूक्रेन के सैनिकों को नहीं बल्कि अपने सैनिकों को मार रही है.

यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों ने कही ये बात

रूसी सैनिकों पर उनकी ही आर्मी की तरफ किए गए हमले के बाद यूक्रेन के मिलिट्री अफसरों ने रूस को धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा कि रूसी सेना ने हमारी मदद की इसके लिए धन्यवाद. रूसी सेना ने अपने सैनिकों पर यूक्रेन के Zaporizhzhya प्रांत में हमला किया.

मारे गए सैनिकों की संख्या का पता नहीं

हालांकि, रूस ने अभी तक रूसी सेना की गलती पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. ये पता नहीं चल पाया है कि रूसी सेना के हमले में उसके कितने सैनिक मारे गए? इस बीच, यूक्रेन की तरफ से ये भी दावा किया है कि रूसी सैनिक खुद अपने वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे उनको यूक्रेन में आगे की तरफ बढ़कर जंग नहीं करनी पड़े.

वहीं, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, जब से रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर अपना आक्रमण शुरू किया, राजधानी कीव में 390 इमारतों को नष्ट कर दिया गया है, जिनमें से 222 आवासीय अपार्टमेंट हैं.

