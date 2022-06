Putin Health Status: नए वीडियो में हिलते-डुलते दिखे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, गंभीर बीमारी की खबरों के बीच वायरल हो रहा Video

Putin Health Status: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के एक नए वीडियो ने उनके स्वास्थ्य को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं. खबरें हैं कि वो ब्लड कैंसर (Blood Cancer) से पीड़ित हैं. न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति क्रेमलिन में एक पुरस्कार समारोह में मौजूद थे, जहां वह हिल रहे थे और खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे. वीडियो में नजर आ रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन पोडियम के पास खड़े होकर भाषण दे रहे हैं और अपना पैर हिलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

Putin’s legs shaking, he looks unsteady on his feet, fueling more speculation about his health. Video was taken Sunday. pic.twitter.com/TIVfK30tAp

— Mike Sington (@MikeSington) June 14, 2022