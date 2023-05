Italy Milan Blast: धमाके से दहला इटली का मिलान शहर, धूं-धूंकर जलीं कई गाड़ियां

इस हादसे के बाद सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया गया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. इसके अलावा आग बुझाने का काम भी जारी है. मिलान शहर की आबादी करीब 1 करोड़ 30 लाख है जबकि शहरी क्षेत्र 4,300,000 की अनुमानित जनसंख्या के साथ यूरोपीय संघ में पांचवा सबसे बड़ा है. इटली के अखबार La Repubblica के मुताबिक मिलान में पोर्टा रोमाना क्षेत्र में एक गाड़ी में ब्लास्ट हो गया. इसके बाद कुछ गाड़ियों और मोपैड में आग लग गई. जानकारी के मुताबिक, मुमकिन है कि ऑक्सीजन टैंक ले जा रहे एक ट्रक के कारण ब्लास्ट हुआ हो.

BREAKING VIDEO: SEVERAL VEHICLES ON FIRE AFTER LARGE EXPLOSION IN MILAN ITALY pic.twitter.com/lOmJ8sBPxM

