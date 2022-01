नई दिल्‍ली: एक 2 साल के बच्चे ने अपने परिवार को तब बचाया जब उनके घर में सुबह आग लग गई. उसने अपने माता-पिता को जगाया. दोनों धुएं से अनजान थे क्योंकि उन्होंने कोरोना वायरस के कारण अपनी सूंघने की क्षमता खो दी थी.

Metro की खबर के अनुसार, 33 वर्षीय नाथन और 28 वर्षीय कायला डाहल सुबह 4.30 बजे गहरी नींद में सो रहे थे, तभी घर में आग लग गई. उनके घर में आग का अलार्म नहीं बजा और वे धुएं की गंध से नहीं उठ पाए. ऐसा इसलिए हुआ क्‍योंकि वह हाल ही में कोविड-19 से संक्रमित हुए थे तो दोनों ने गंध और स्‍वाद सूंघने की क्षमता खो दी थी.

उनका बेटा ब्रैंडन लिविंग रूम में सो रहा था. वह धुएं और आग की लपटों से जागा और अपनी मां को जगाया. कायला ने बताया, "उसने बिस्तर पर मेरे पैरों पर थपथपाया और खांसते हुए कहा, 'मां, गर्म...मम, गर्म', मैं घूमी तो देखा कि घर का दरवाजा आग की लपटों में घिरा है."

“He was coughing, saying, ‘Momma, hot. Momma, hot,’ over and over... My first thought as soon as I saw the flames, was ‘How did he get out of that?’"

On Jan. 15, a 2-year-old saved his family from a fire. His mom said it was nothing short of a miracle.https://t.co/qf6CsvXjDb pic.twitter.com/qulloiSpm6

— Austin Jackson (@a_jack17) January 21, 2022