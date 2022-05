यौन उत्पीड़न पर स्पेन सरकार का बड़ा कदम, गैर-सहमति वाले सभी यौन संबंध रेप, निचले सदन में विधेयक पास

Spain New Law: स्पेन सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. यहां की संसद के निचले सदन में गुरुवार को एक कानून पास हुआ, जिसमें गैर सहमति से हुए किसी भी यौन संबंध को रेप माने जाने की बात कही गई है.