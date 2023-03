Egypt Announces New Discovery: गीजा के पिरामिड में खुफिया रास्ता! ये सुरंग खोलेगी मिस्र के इतिहास का कौन सा राज?

Hidden corridor found in Pyramid of Giza: कभी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल रहे गीजा के महान पिरामिड (Pyramid of Giza) में पुरात्तव विभाग के अधिकारियों (Egyptian antiquities officials) ने बड़ी खोज की है. मिस्र में मौजूद पिरामिड (Pyramid of Giza, Egypt) के प्रवेश द्वार के ठीक बगल में एक खुफिया रास्ता मिला है जिसके बारे में इससे पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी. 30 फीट लंबे इस गलियारे को स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट (ScanPyramids) से जुड़े वैज्ञानिकों ने खोजा है. उन्होंने कॉस्मिक किरणों की मदद से ऊर्जा के कणों को पैदा किया जिनकी मदद से इस खुफिया पैसेज यानी सुरंग का पता चल पाया.

कैमरे का कमाल 'रॉयटर्स' में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के पुरावशेषों की सर्वोच्च परिषद के प्रमुख मोस्तफा वजीरी ने गुरुवार को अपने दिए बयान में कहा कि इस तकनीक के जरिए यहां कई अन्य तरह की खोज करने में मदद मिलेगी. इस सीक्रेट गलियारे की खोज के लिए रिसर्चर्स की टीम ने पुराने जरूरी उपकरणों के साथ एडवांस अल्ट्रासाउंड मशीन और रडार का इस्तेमाल किया. इस रिसर्च के दौरान एक बेहद छोटा कैमरा पत्थरों के बीच की दरार के जरिए अंदर डाला जिससे अंदर बना ये खुफिया गलियारा एकदम साफ नजर आ पाया. 'खुलेंगे कुछ और राज' शोधकर्ताओं का मानना है कि इस गलियारे की गहराई से पड़ताल होनी बाकी है, जिसके बाद उन्हें 4500 साल पहले के प्राचीन इजिप्ट के कुछ खुफिया राज खुलकर सामने आ सकते हैं. इस गलियारे से जुड़े कुछ और टेस्ट किए जाने बाकी हैं जिसके बाद इस रास्ते को लेकर नई जानकारी मिलने की बात कही जा रही है. शोधकर्ताओं की टीम का अगुवाई कर रहे प्रोफेसर का कहना है कि इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि ये रास्ता किसी और अंजान अनछुए पहलू तक लेकर जाएगा. हालांकि इस गलियारे को लेकर एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि हजारों साल तक पिरामिड को सही सलामत रखने के लिए इनके बनाने वालों ने इसका भार संतुलित रखने के लिए ऐसे गलियारों के जरिए कोई इंतजाम किया होगा.