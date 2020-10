ताइवान से भारत की बढ़ती नजदीकियों से चीन परेशान, जारी किया बयान

नई दिल्ली: भारत और ताइवान (India-Taiwan) के बीच बढ़ती नजदीकियों से चीन परेशान हो रहा है और विरोध जताना शुरू कर दिया है. इस पर भारत में चीनी दूतावास (Chinese Embassy) की प्रवक्ता जी रोंग ने कहा कि ताइवान चीन का एक अटूट हिस्सा है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की एक सर्वसम्मति है. इसके साथ ही उन्होंने ताइवान को लेकर भारतीय मीडिया के रूख पर भी सवाल उठाया.

'डीपीपी अधिकारियों को मंच देना गलत'

रोंग (Ji Rong) ने ट्वीट कर कहा, "एक-चीन सिद्धांत (One-China Principle) को लेकर भारत सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय की एक सर्वसम्मति है. डीपीपी अधिकारियों को चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने के लिए कुछ भारतीय मीडिया के लिए मंच प्रदान करना गलत है, जो ताइवान के सवाल पर भारतीय सरकार की स्थिति के खिलाफ भी है."

ताइवान को बताया चीन का अटूट हिस्सा

चीन-ताइवान के रिश्ते पर उन्होंने लिखा, "हालांकि दोनों पक्ष अभी तक पूरी तरह से जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन यह तथ्य है कि ताइवान चीन का अटूट हिस्सा है और यह कभी नहीं बदला है. ताइवान की स्वतंत्रता के लिए डीपीपी अधिकारियों का विदेशी समर्थन और बाहरी ताकतों से मिलीभगत करना विफल रहा है."

