Sri Lanka Crisis: श्रीलंका में फिर सियासी ड्रामा, राष्ट्रपति चुनाव से 1 दिन पहले इस बड़े दावेदार ने वापस लिया नाम

Sri Lanka Politcal Crisis: आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में राजनीतिक संकट भी गहराता जा रहा है. रोज यहां राजनीतिक सरगर्मी तेज होती दिख रही है. यहां 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है. इस रेस में मौजूदा कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे (Ranil Wickremesinghe) और विपक्ष के नेता साजिथ प्रेमदासा (Sajith Premadasa) समेत कुल चार नेताओं ने दावा ठोका, लेकिन चुनाव से एक दिन पहले साजिथ प्रेमदासा ने अपना नामांकन वापस लेते हुए सभी को हैरान कर दिया. अब राष्ट्रपति की रेस के लिए 3 नाम बचे हैं.

क्या कहा साजिथ प्रेमदासा ने

साजिथ प्रेमदासा को बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अचानक उनके पीछे हटने से कई लोग हैरान हैं. प्रेमदासा ने इस संबंध में एक ट्वीट कर बताया कि, “अपने देश और उन लोगों की भलाई के लिए, जिन्हें मैं प्यार करता हूं, मैं राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूं. हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन के सहयोगी और विपक्षी सहयोगी दुलस अल्हाप्परुमा को विजयी बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे.”

For the greater good of my country that I love and the people I cherish I hereby withdraw my candidacy for the position of President. @sjbsrilanka and our alliance and our opposition partners will work hard towards making @DullasOfficial victorious.

