Sri Lanka Economic Crisis: राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे परिवार समेत श्रीलंका छोड़कर भागे, इस पड़ोसी देश में ली शरण!

Gotabaya Rajapaksa leaves Sri Lanka and arrives in Maldives: श्रीलंका में जारी गंभीर आर्थिक संकट के बीच वहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे (Gotabaya Rajapakse) देश छोड़कर भाग गए हैं. उन्होंने किस देश में शरण ली है, ये तो अभी क्लियर नहीं है लेकिन माना जा रहा है कि वे अपने विमान के साथ मालदीव (Maldives) उतरे हैं. हालांकि इस तथ्य की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है. सूत्रों के मुताबिक गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति पद से इस्तीफे के कागज पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और इसका ऐलान आज किया जाएगा.

पत्नी के साथ मालदीव पहुंचने की चर्चा

मीडिया में छनकर आ रही रिपोर्ट के मुताबिक गोटबाया राजपक्षे (Gotabaya Rajapakse) अपनी पत्नी, बॉडीगार्ड और पायलट के साथ मालदीव पहुंचे हैं. बताया जा रहा है कि श्रीलंका (Sri Lanka) से भागने के लिए उन्हें वायुसेना के विमान AN-32 का इस्तेमाल किया. इससे पहले वे श्रीलंका में ही छिपकर रह रहे थे. गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद अब देश में राष्ट्रपति की कमान संसद के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्दना के हाथों में आ जाएगी.

Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa flies out of the country, reports AFP News Agency quoting officials

