श्रीलंका में बेकाबू हुई हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे का घर फूंका; सांसद ने कर ली खुदकुशी

Sri Lanka Violence latest Update: आर्थिक संकट की मार से टूट चुका श्रीलंका अब हिंसा की आग में जल रहा है. प्रदर्शनकारियों ने इस्तीफा दे चुके श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का घर फूंक दिया है. महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद सेही श्रीलंका के हालात और बेकाबू हो गए हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं.

Sri Lanka | Anti-government demonstrators set fire on the house owned by minister Sanath Nishantha of resigned PM Mahinda Rajapaksa's cabinet after ruling party supporters stormed the anti-govt protest camp, amid the country's economic crisis, in Arachchikattuwa.

