अमेरिका: ह्यूस्टन शहर में रैप कॉन्सर्ट में भगदड़, 8 की मौत सैकड़ों घायल

नई दिल्ली. अमेरिका में टेक्सास प्रांत के ह्यूस्टन शहर में एस्ट्रोवर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल की पहली ही रात मची भगदड़ में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए. हादसे के समय अमेरिकी रैपर ट्राविस स्कॉट प्रस्तुति दे रहे थे और वहां करीब 50 हजार संगीत प्रेमी मौजूद थे.

ह्यूस्टन में एस्ट्रोवर्ल्ड फेस्टिवल में स्कॉट की कई प्रस्तुतियों वाले खचाखच भरे कार्यक्रम को तुरंत रद्द करना पड़ा क्योंकि भारी भीड़ के नौ-सवा नौ बजे (स्थानीय समयानुसार) मंच के सामने की ओर बढ़ने के बाद लोग गिरने लगे.

अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि ह्यूस्टन में रैप स्टार ट्रैविस स्कॉट के एस्ट्रोवर्ल्ड संगीत समारोह के दौरान मंच की ओर बढ़ने वाले प्रशंसकों की भगदड़ में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों अन्य घायल हो गए.

ये भी पढ़ें: जर्मनी की हाई-स्पीड ट्रेन में हुआ जानलेवा हमला, तीन लोग गंभीर रूप से घायल

शहर के पुलिस प्रमुख ट्रॉय फिनर ने कहा कि उनके विभाग ने अपुष्ट रिपोर्टों के बाद हत्या और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को लेकर एक आपराधिक जांच शुरू की है. इस जांच में पता लगाया जाएगा कि वहां मौजूद दर्शकों में से कौन अन्य लोगों को नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगा रहा था. हादसा शुक्रवार रात करीब साढ़े नौ बजे एनआरजी पार्क में हुआ. बता दें, शुक्रवार को ग्रैमी-अवार्ड विजेता मशहूर सिंगर स्कॉट का म्यूजिक फेस्टिवल था.

Another #disturbing video- Travis Scott continues to sing as he watched a unconscious fan at #ASTROFEST #AstroWorld2021 #Festival - At least 11 killed and 300+ injured.

अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि लगभग 50,000 से ज्यादा संख्या में दर्शक ग्राउंड में मौजूद थे और ज्यादातर लोग एक दूसरे को मंच की ओर धकेल रहे थे, जिससे कई लोग बेहोश होने लगे, कुछ लोगों को कार्डियक अरेस्ट या अन्य मेडिकल प्रॉब्लम होने लगीं, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया.

It's not a panic victim #ASTROWORLDFest but narko distribution on #Fest. On stage, one of the performers observes the resuscitation action and continues the show.#AstroWorld2021 #panic #injuries #Houston #ASTROWORLDFest #TravisScott #AstroWorld #Houston #KHOU11 pic.twitter.com/qPvj6uczkJ

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) November 6, 2021