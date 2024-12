Syria: युवती को कंधे पर बिठाए बशर-अल-असद की तस्वीर वायरल, विद्रोहियों ने लूटा महल

Bashar-al-Assad's Private Pictures Viral: सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद की शर्टलेस और निजी तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. ये तस्वीरें विद्रोहियों ने असद के दमिश्क और अलेप्पो स्थित महलों पर कब्जा करने के बाद वायरल की हैं. बशर अल-असद ने 25 साल तक सीरिया पर शासन किया. विद्रोहियों के बढ़ते दबाव के कारण उन्हें भाग कर रूस में शरण लेनी पड़ी.

कैमरे और स्कूटर के साथ असद की तस्वीरें

तस्वीरों में असद को कई अनौपचारिक और अजीबोगरीब पोज़ में देखा जा सकता है. एक तस्वीर में वह कैमरे के साथ शर्टलेस सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी में वह केवल अंडरवियर में स्कूटर चलाते हुए दिख रहे हैं. एक अन्य तस्वीर में वह स्पीडो पहने अपने बाइसेप्स दिखा रहे हैं.

Few more Assad pictures so you can have endless nightmares for days to come https://t.co/1v9kim6Sxy pic.twitter.com/wgRuFGnz3C

परिवार की निजी तस्वीरें भी वायरल

इन तस्वीरों में बशर अल-असद के पिता हाफ़िज़ अल-असद की भी एक तस्वीर शामिल है, जिसमें वह अंडरवियर में पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. हाफिज अल-असद ने 2000 में अपनी मृत्यु तक सीरिया पर शासन किया था. इसके अलावा, बशर अल-असद की पत्नी के साथ उनकी तस्वीरें भी मिली हैं, जिनमें वह अपनी पत्नी को अंगूठी पहनाते और एक महिला को अपने कंधों पर बैठाए हुए दिख रहे हैं.

सोशल मीडिया पर मजाक और आलोचना

इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बशर अल-असद का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है. अल जजीरा के पत्रकार साद अबेदीन ने इन तस्वीरों को साझा करते हुए कहा कि ये "लोगों को कई दिनों तक डरावने सपने देंगी." वहीं, सीरियाई पत्रकार हुस्साम हम्मौद ने असद परिवार की इन तस्वीरों को लेकर सार्वजनिक "फैंटेसी" की आलोचना की. उन्होंने लिखा, "असद परिवार को अंडरवियर में तस्वीरें खिंचवाने का इतना शौक क्यों है? यह समझना दिलचस्प होगा."

And to top it off

Papa Hafez, the root of all Baath evil

The rebels wrote

“Don’t play dead

We are coming after you too”

They reached Assad’s mausoleum in Qadaha https://t.co/to9RkiENcs pic.twitter.com/Pe5oiXLRDo

— Saad Abedine (@SaadAbedine) December 10, 2024