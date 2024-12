Tunnel under bashar al assad Palace: डेढ़ दशक से गृहयुद्ध की चपेट में रहे सीरिया के लोग सड़कों पर उतरकर जश्‍न मना रहे हैं. राष्‍ट्रपति के देश छोड़कर भागने के बाद उनके घर समेत हर एक चीज पर अब विद्रोहियों और सीरियाई लोगों का कब्‍जा है. प्रेसिडेंट हाउस जो कि असद पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंदर लूटपाट मची है. पैलेस के अंदर घुसे लोगों के फोटो-वीडियो सामने आ रहे हैं. इस बीच एक वीडियो सामने आया है जो सबसे ज्‍यादा हैरान करने वाला है. इसमें दिखाया गया है कि राष्‍ट्रपति भवन के अंदर घुसे लोगों ने एक सुरंग खोज निकाली है, जो बहुत लंबी है.

यह भी पढ़ें: बोरियों में नोट भरकर ले जा रहे लोग, राष्‍ट्रपति के बेडरूम में...Photo में देखें सीरिया के खौफनाक हालात

डरे हुए थे असद?

एक ओर बशर अल असद सीरिया के लोगों पर जुल्‍म कर रहे थे, लेकिन अंदर से वे खुद भी कितने डरे हुए थे. इसका अंदाजा इस सुरंग को देखकर लगाया जा सकता है. कई 100 मीटर लंबी इस सुरंग में केवल प्रेसिडेंट हाउस से बचकर निकलने का रास्‍ता नहीं है. बल्कि हमला होने और बाहर ना निकल पाने की स्थिति में लंबा समय सुरंग के अंदर बिताने के सारे इंतजाम थे.

यह भी पढ़ें: 166 देश घूमे चुके व्‍यक्ति को पसंद आया ये देश, नाम और वजह जानकर रह जाएंगे सरप्राइज

कमरे, मीटिंग रूम सर्वर रूम, सेफ

असद पैलेस में घुसे सीरियाई विद्रोहियों ने असद के महल के नीचे के पूरे सुरंग नेटवर्क का वीडियो जारी किया है. यह सुरंग इतनी बड़ी है कि इसके अंदर बाकायदा साइन बोर्ड लगे हैं. सुरंग के दोनों ओर कई कमरे हैं, मीटिंग रूम हैं. जिनमें जरूरत के हर सामान से लेकर आलीशान सोफे, महंगा फर्नीचर, बाथरूम आदि सब कुछ हैं. इसके अलावा सर्वर रूम, बड़ी तिजोरी भी हैं. आखिर में बाहर निकलने की सीढ़ी भी हैं. हालांकि इस वीडियो में देख सकते हैं कि सीरियाई विद्रोही कुछ कमरों को नहीं खोल पाए हैं. इन कमरों के भारी-भरकम दरवाजों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, कि इनमें कुछ विशेष हो सकता है.

Video of the tunnel under Bashar al-Assad's office, 4 floors deep, to escape whenever he wants. The office is next to his house.#Syria pic.twitter.com/uws0muyqjB

— Qusay Noor (@QUSAY_NOOR_) December 8, 2024