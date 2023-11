TRIGGER WARNING: हमास के आतंकवादियों ने इजरायली महिला को बेटियों के सामने मारी गोली, पुलिस को देख बच्ची चिल्लाई...वीडियो

World News in Hindi: इजरायल के सेडरॉट शहर में हमास के हमले का एक खौफनाक फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फुटेज में नजर आता है कैसे हमास के आतंकवादियों ने एक कार को रोका जिसे ओदाया स्विसा नाम की एक इजरायली महिला चला रही थी. स्विसा शहर से भागने की कोशिश कर रही थी. आतंकवादियों ने कार की बैक सीट के नीचे छिपी उसकी दो बेटियों के सामने उसे गोली मार दी. आतंकी यह जाने बिना कि बच्चे अभी भी कार में थे, घटनास्थल से भाग गए.

फुटेज में दिखता है कि कुछ समय बाद इजरायली पुलिस मौके पर पहुंचती है और दोनों लड़कियों को बचाती है. फुटेज में सुना जा सकता है कि जब लड़कियों को पता चलता है कि अधिकारी इजरायली है तो वह चिल्लाती हैं, 'हमें ले चलो!'

यहां देखें वीडियो:

