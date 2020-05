ट्रंप ने दिया आलोचना का जवाब, बराक ओबामा को कहा 'निहायती अयोग्य'

नई दिल्ली: अमेरिका (America) में ट्रंप प्रशासन जिस तरह कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी से निपट रहा है, उसपर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा (Barack Obama) ने एक शनिवार को कड़ी आलोचना की थी. बराक ओबामा ने कहा था कि, 'देश के कई नेता तो जिम्मेदारी उठाने का दिखावा भी नहीं कर रहे हैं.' इसके एक दिन बाद ही डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने प्रतिक्रिया दी है. ट्रंप ने ओबामा के बयान को खारिज करते हुए उन्हें 'निहायति अयोग्य' कह दिया.

उन्होंने कहा, 'हमने कई बड़ी बैठकें कीं, कई मोर्चों पर जबरदस्त विकास हो रहा है, जिसमें इस भयानक महामारी का इलाज खोजना भी शामिल है.'

ट्रंप ने कहा, 'देखो, वो (बराक ओबामा) एक अयोग्य राष्ट्रपति थे. बेहद अयोग्य. मैं बस इतना ही कह सकता हूं.'

The Obama Administration is turning out to be one of the most corrupt and incompetent in U.S. history. Remember, he and Sleepy Joe are the reasons I am in the White House!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 17, 2020