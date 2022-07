Uganda: लगातार 5वीं बार ट्विन्स पैदा हुए तो पिता ने किया कुछ ऐसा, हैरान रह गए देखने वाले लोग

Husband left wife after she gave birth fifth set twins: मां-बाप बनने की खुशी को शब्दों में बयान करना आसान नहीं होता. खासकर जुड़वा बच्चे होते हैं घर में मनाया जाने वाला जश्न भी दोगुना हो जाता है लेकिन एक महिला ने जब लगातार पांचवी बार जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो मानों उसकी सारी खुशियां ही उससे छीन ली गई. दरअसल जिस पति के भरोसे पर वो अपने बच्चों को अभी तक पाल पोस रही थी अब उन सभी बच्चों को लेकर उसे सड़क पर बेघरों जैसी जिंदगी बितानी पड़ रही है. मामला युगांडा (Uganda) का है जहां 10 बच्चे पैदा होने से भड़के पति ने उसे बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया.

पांच डिलीवरी में कुल 10 बच्चे

'द सन' में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक घर से बेघर हुई महिला का नाम नलोंगो ग्लोरिया (Nalongo Gloria) ने हाल ही में अपने जुड़वां बच्चे को जन्म दिया. इसके बाद पति ने उसे (Husband Dumps Wife After 5th Set Of Twins) घर से निकाल दिया. महिला के पति स्सालोंगो के मुताबिक या तो उसकी पत्नी नॉर्मल नहीं है या फिर उसके साथ चीजें सामान्य तरीके से नहीं हो रही हैं. पति के गुस्से को बयान करते हुए ग्लोरिया ने कहा, 'हर बार की तरह इस बार भी जब मैंने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया मेरे पति ने फौरन मुझसे और हमारे सभी बच्चों से नाता तोड़ दिया. मैं अब अपने नौवें और दसवें बच्चे को गोद में लेकर महिला जगह जगह मदद की गुहार लगा रही हूं.'

भूखे मरने की नौबत आई

ग्लोरिया की कहानी वायरल हुई तो कई रिपोर्टर उस तक पहुंचे. उसने लोकल न्यूज चैनल NTV से बातचीत में कहा कि अचानक ही उसके पति का बर्ताव बदल गया. यूं तो वह काफी पहले से मुझे अपने मां-बाप के घर जाने को कह रहा था लेकिन पांचवी डिलीवरी के बाद तो उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया. ग्लोरिया का कहना है कि अब उसके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है क्योंकि उसके दो बच्चे इतने छोटे हैं कि वो कहीं जाकर नौकरी या कोई काम भी नहीं कर सकती है. फिलहाल उसे न तो सरकार और न ही प्रशासन से किसी तरह की मदद मिली है. ऐसे में वो इधर उधर मांग कर जैसे तैसे अपने बच्चों का पेट पाल रही है.

(ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर)