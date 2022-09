Baby Name: गोरे माता-पिता ने अपने बच्चे का नाम रखा 'पकोड़ा', नेटिजंस ने दिए ऐसे-ऐसे रिएक्शन

Unique Child Names: हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे का नाम सबसे यूनिक हो. बच्चे का नाम रखने के लिए माता-पिता काफी वक्त लेते हैं और तब जाकर कई नामों में से एक नाम अपने बच्चे के लिए चुनते हैं. कई बार रिश्तेदार भी बच्चे का नाम सजेस्ट करते हैं. भारतीय संस्कृति में तो बच्चे का नाम रखने के लिए नामकरण संस्कार (Naming Ceremony) भी किया जाता है. जहां कुछ लोग भगवान के नामों पर अपने बच्चे का नाम रखते हैं तो कई लोग मशहूर सेलिब्रेटी के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखते हैं. इस बीच, खबर आई है कि ब्रिटेन में माता-पिता ने अपने बच्चे का नाम एक इंडियन डिश (Indian Dish) पर रख दिया है. उन्होंने अपने बच्चे का नाम पकोड़ा (Pakora) रख दिया है.

माता-पिता ने बच्चे का नाम रखा 'पकोड़ा'

बता दें कि ब्रिटिश माता-पिता को इंडियन डिश पकोड़ा इतनी ज्यादा पंसद आई कि उन्होंने अपने बच्चे का ही नाम पकोड़ा रख दिया. सोशल मीडिया पर उनके बच्चे और उनके द्वारा पकोड़ा खरीदने के बिल की फोटो साथ में वायरल हो रही है. यूजर्स भी इस पर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

NEVER DELETING FACEBOOK pic.twitter.com/AtRir63IBn

तेजी से वायरल हो रही फोटो

जान लें कि बच्चे का नाम पकोड़ा रखने को लेकर किया गया ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस ट्वीट को अब तक 26 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. वहीं, 1500 से ज्यादा लोगों ने इसे रिट्वीट किया है.

नेटिजंस ने दिए मजेदार रिएक्शन

ब्रिटिश माता-पिता द्वारा अपने बच्चे का नाम पकोड़ा रखने पर एक यूजर ने रिएक्शन देते हुए लिखा, 'और इसकी दादी मां का नाम नान'

And her grandma is a naan

— Kyra (@_kyrainnesx) August 31, 2022