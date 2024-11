UK PM apologises: दिवाली पर ब्रिटेन के PM ने कर दी थी बहुत बड़ी गलती, 15 दिन बाद 'होश' आया तो बोले सॉरी!

non veg food alcohol at Diwali party: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने दिवाली के मौके पर अपने घर में हुए आयोजन में नॉनवेज और शराब परोसने के लिए आखिरकार माफी मांग ली है. स्टार्मर के ऑफिस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास-सह-कार्यालय 10 डाउनिंग स्ट्रीट में हुई पार्टी में हुई 'गलती' के लिए सॉरी बोल दिया है. कुछ ब्रिटिश हिंदुओं ने पीएम की ओर से दी गई इस दावत में नॉनवेज परोसने को हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होना बाताया था.

डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता ने इस आयोजन में हुई गलती में सीधे-सीधे नॉनवेज परोसने की गलती का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर साफ कर दिया कि भविष्य में फिर ऐसी घटना नहीं दोहराई जाएगी. उनकी टीम ने हिंदू समुदाय के लोगों को यह भरोसा दिया है कि ऐसी चूक फिर नहीं होगी.

डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री को डाउनिंग स्ट्रीट में दिवाली मनाने वाले विभिन्न समुदायों का स्वागत करते हुए खुशी हुई. प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने ब्रिटिश हिंदू, सिख और जैन समुदायों द्वारा हमारे देश में दिए गए बड़े योगदान और कड़ी मेहनत, महत्वाकांक्षा और आकांक्षा के साझा मूल्यों से सरकार के प्रेरित होने की प्रशंसा की. कार्यक्रम के आयोजन में एक गलती हुई थी. हम इस मुद्दे पर भावनाएं आहत होने को समझते हैं और इसलिए समुदाय से माफी मांगते हैं और उन्हें आश्वस्त करते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा.

The Prime Minister’s Diwali celebrations were overshadowed by a disappointing ignorance to the customs of many British Hindus, serving both meat and alcohol.

That’s why I’ve offered the PM my help to make sure this never happens again. Read more below pic.twitter.com/6yoDmdzL8z

— Shivani Raja MP (@ShivaniRaja_LE) November 14, 2024