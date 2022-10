Watch: 'विजय मामा हाय! मैं ऋषि', सुनक ने भारत से किसे बुलाया ब्रिटेन; यूजर्स हैरान

Rishi Sunak Viral Video: यूनाइटेड किंगडम (UK) के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक (Rishi Sunak) कितने जमीन से जुड़े हुए हैं, इसकी झलक एक वायरल वीडियो (Viral Video) में दिखी है. बता दें कि मशहूर शेफ संजय रैना (Sanjay Raina) ने यूनाइटेड किंगडम के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ अपना एक वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में संजय रैना और यूके पीएम ऋषि सुनक वीडियो कॉल पर विजय मामा (Vijay Mama) से बात करते हुए दिख रहे हैं. वीडियो में ऋषि सुनक, विजय मामा को ब्रिटेन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं. 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री का आवास है.

वीजा ऑन अराइवल अब पक्का!

शेफ संजय रैना ने ऋषि सुनक के वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए उसके कैप्शन में लिखा है कि वीजा ऑन अराइवल अब पक्का.

ऋषि ने विजय मामा से क्या कहा?

वायरल वीडियो में शेफ संजय रैना के साथ यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दिख रहे हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि यह वीडियो तब रिकॉर्ड किया गया, जब ऋषि सुनक और संजय रैना, विजय मामा से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे. पहले संजय रैना कहते हैं कि मामा, मेरे साथ कोई है जो आपको हैलो कहना चाहता है. ऋषि सुनक कहते हैं कि विजय मामा हाय! मैं ऋषि, आप कैसे हैं? आप मुझे देखने आ सकते हैं. आप जब आएं तो अपने भांजे से बात करें. वो आपको 10 डाउनिंग स्ट्रीट लेकर आएगा.

यूजर्स ने दिए ऐसे-ऐसे रिएक्शन

ऋषि सुनक के वायरल वीडियो पर यूजर्स अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने पूछा कि ये विजय मामा कौन हैं? विजय माल्या?

वहीं, एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया कि अब हम बिन वीजा के सीधे यूके जा सकते हैं. अगर एयरपोर्ट पर अधिकारी जाने की अनुमति नहीं दे तो हम कह सकते हैं कि ऋषि सुनक यूके के पीएम हैं और फोन लगाकर कहो लो बात करो.

Now we can go to the UK directly without a visa.. If airport officials don't allow us we can say that our @RishiSunak is PM of the UK..

और फोन लगाके कहो लो बात करौ

