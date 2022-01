US: इस आर्मी ऑफिसर को एडल्ट स्टार बनने की थी चाहत, कर दिया ये बड़ा काम

वॉशिंगटन: दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली अमेरिकी सेना (US Army) का हिस्सा रही कैली गनर (Kayley Gunner) नामक महिला अब पोर्न स्टार (Porn Star) बन गई है. जिंदगी को रोचक बनाने के लिए कैली ने सेना की नौकरी छोड़ एडल्ट इंडस्ट्री में कदम रखा है. वो अब तक दो एडल्ट फिल्मों में आ चुकी हैं. इसके अलावा कैली एक चर्चित एडल्ट साइट पर भी काफी एक्टिव हैं.

सेना में पांच साल गुजारे

‘डेली स्‍टार’ के मुताबिक, केली गनर (Kayley Gunner) अमेरिकी सेना में पांच साल बतौर सार्जेंट काम कर चुकी हैं. अब उन्हें उम्मीद है कि एडल्ट फिल्मों का उनका नया करियर रोमांचक रहेगा. कैली ने ब्रॉडकास्‍ट कम्‍युनिकेशन की भी पढ़ाई की है. उन्हें लगता है कि पोर्न इंडस्‍ट्री (Porn industry) के लिए सेना की नौकरी छोड़कर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया.

इस फील्ड ने किया था प्रभावित

कैली ने कहा, ‘मुझे कैमरा फेस करने का बहुत अनुभव रहा है, ऐसे में एडल्‍ट फिल्‍म इंडस्‍ट्री में जाना मुझे लॉजिकल डिसिजन लगा. मैं हमेशा से ही इस इंडस्‍ट्री में काम करने की चाहत रखती थी. मुझे मालूम था कि यही वो फील्‍ड है, जहां मैं कुछ अलग कर सकती हूं. अब जब मैं इस फील्ड का हिस्सा बन गई हूं, तो दुनिया को दिखा सकती हूं कि मैं क्‍या कर सकती हूं’.

Fans से साझा किए अनुभव

पोर्न स्टार Kayley Gunner अब तक दो एडल्ट फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. उन्‍होंने Reddit पर Ask Me Anything) सेशन आयोजित किया था, जहां उन्‍होंने अपने फैंस से बात की थी जब उनसे सेना के अनुभव के बारे में पूछा गया तो उन्‍होंने बताया कि वह यूएस आर्मी में सबसे अच्छे लोगों से मिली. उनसे जो दोस्‍ती हुई, वह सबसे अलग अनुभव है. कैली ने कहा कि वो एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में अपने लिए कई संभावनाएं देखती हैं और उन्हें पूरी यकीन है कि वो एक सफल कलाकार बनेंगी.

ये है पसंदीदा हथियार

अपने फैंस से बातचीत में कैली ने बताया कि उनका पसंदीदा हथियार M240 मशीन गन था. सेना में उनका चयन स्‍कवॉयड सपोर्ट के रोल के लिए हुआ था, जहां वह अपने साथियों को मजबूत बनाने का काम करती थी. उन्होंने कहा, ‘मैं बचपन से अनुशासन में रही हूं. सेना में जाने का हमारे परिवार का इतिहास है, इसलिए मैं भी सेना का हिस्सा बनी. हालांकि, शुरू से ही मेरे इच्छा कुछ अलग करने की थी. अब मैंने अपनी वो इच्छा पूरी करने की दिशा में कदम बढ़ाया है और मैं इसके लिए बेहद खुश हूं'.