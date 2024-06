US: ‘खराब बहस वाली रातें भी होती हैं’ - ट्रंप से डिबेट के बाद आलोचनाओं से घिरे बाइडेन को मिला ओबामा का साथ

US News: पूर्व यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने स्वीकार किया कि बहस में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन का प्रदर्शन 'खराब' रहा. हालांकि उन्होंने बाइडेन को अपना समर्थन दिया. ओबामा ने एक्स पर कहा, 'बुरी बहस वाली रातें होती हैं. मेरा विश्वास करो, मुझे पता है.'

ओबामा ने लिखा, 'लेकिन यह चुनाव एक अवसर है ऐसे व्यक्ति को चुनने का जिसने अपने पूरे जीवन में आम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है और दूसरी तरफ है एक ऐसा शख्स जो केवल अपने बारे में सोचता है. एक व्यक्ति है जो सच बोलता है; जो सही और गलत को जानता है और दूसरा शख्स अपने फायदे के लिए झूठ बोलता है. पिछली रात (प्रेसिडेंशियल डिबेट) ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया, और यही कारण है कि नवंबर में इतना कुछ दांव पर लगा है.'

ज्यादातर लोगों ने ट्रंप को माना विजेता

एपी के मुताबिक अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए पहली टेलीविजन बहस (डीबेट) देखने वाले ज्यादातर लोगों की नजर में मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुकाबले पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का प्रदर्शन बेहतर रहा. यह वर्ष 2020 की उस स्थिति के बिल्कुल उलट है, जब बहस देखने वालों ने डेमोक्रेट (बाइडेन ) को उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी ट्रंप के मुकाबले बेहतर उम्मीदवार के रूप में देखा था.

Bad debate nights happen. Trust me, I know. But this election is still a choice between someone who has fought for ordinary folks his entire life and someone who only cares about himself. Between someone who tells the truth; who knows right from wrong and will give it to the…

— Barack Obama (@BarackObama) June 28, 2024