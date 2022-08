America Alert: जवाहिरी की मौत का बदला ले सकता है अलकायदा, अमेरिका ने जारी किया ये अलर्ट

America Alert Its Citizen: आतंकवादी संगठन अलकायदा के चीफ अयमान अल-ज़वाहिरी के मारे जाने के बाद अमेरिका अलर्ट मोड पर है. उसने बुधवार को इसे लेकर अपने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में अमेरिकियों से विदेश यात्रा करते समय उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखने और परिस्थितियों के हिसाब से अच्छी जागरूकता की प्रैक्टिस करने को कहा है. इस संबंध में अमेरिकी सरकार ने एक सूचना भी जारी की है.

क्या है एडवाइजरी में

इस एडवाइजरी में कहा गया है कि 31 जुलाई 2022 को अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक के जरिये अलकायदा के चीफ अयमान अल-ज़वाहिरी की हत्या कर दी थी. ऐसे में इस मौत का बदला लेने के लिए अलकायदा के आतंकी या समर्थक अमेरिकी नागरिकों पर हमला कर सकते हैं. वे उन्हें निशाना बना सकते हैं. क्योंकि आतंकी हमले बिना किसी चेतावनी के अचानक होते हैं. इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है.

The US cautions its citizens to maintain a high level of vigilance and practice good situational awareness when traveling abroad in the backdrop of a counterterrorism strike in Afghanistan that killed Al Qaeda leader Ayman al-Zawahiri pic.twitter.com/VABvn3LKS7

