PM मोदी से हुई सिर्फ डेढ़ घंटे की मुलाकात और मुरीद हुईं US की मंत्री! अब कह दी ये बड़ी बात

PM मोदी की मुरीद हुईं जीना रायमोंडो

जीना रायमोंडो (Gina Raimondo) ने सभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के साथ डेढ़ घंटे की मुलाकात को याद किया. उन्होंने कहा, 'मुझे करीब डेढ़ घंटे पीएम मोदी के साथ बिताने का मौका मिला. वह काफी लोकप्रिय वैश्विक नेता हैं और अविश्वसनीय हैं. वह दूर की सोचते हैं और भारत के लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को बयां नहीं किया जा सकता है.

जीना रायमोंडो (Gina Raimondo) ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा अगर आप पीएम मोदी को जानते होंगे तो आपको पता होगा उनको टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है और उनको इस बारे में काफी जानकारी है. उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने एआई (AI) का नया मतलब बताया और कहा कि इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि इसका मतलब अमेरिका-इंडिया टेक्नोलॉजी इको सिस्टम है.

“He is the most popular wrld leader fr a reason; he is a visionary; & his level of commitment to ppl ofis indescribable..his desire to lift ppl out of poverty & move fwd as a global power is real; & it’s happening” ⁦⁦@SecRaimondo⁩ on PM ⁦⁦⁦@narendramodi⁩ pic.twitter.com/SK2oIHpYIK

— Taranjit Singh Sandhu (@SandhuTaranjitS) April 16, 2023