नए साल के जश्न में पसरा मातम, पार्टी कर रहे लोगों को ट्रक से रौंदा; अंधाधुंध फायरिंग भी की, 10 की मौत

US New Year Attack: अमेरिका में नया साल शुरू होते ही एक दर्दनाक हादसा हुआ है. न्यू ओर्लियंस में पार्टी कर रही भीड़ पर एक शख्स ने तेज रफ्तार ट्रक चढ़ा दी और कई लोगों को रौंद दिया. नए साल के मौके जश्न मना रहे लोगों के बीच मातम पसर गया. इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है.

लोगों पर ट्रक चढ़ाकर की अंधाधुंध फायरिंग

घटना के बाद न्यू ओर्लियंस के मेयर ने इसे 'आतंकवादी हमला' करार दिया. हालांकि, बाद में एफबीआई ने इसका खंडन कर दिया. मेयर के बयान का खंडन करते हुए एफबीआई ने कहा कि यह कोई आतंकवादी घटना नहीं है. एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक ट्रक भीड़ में तेजी से घुसा और ड्राइवर ने वाहन से उतरने से पहले बंदूक से जमकर फायरिंग की. इसके बाद पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी.

BREAKING: Horror unfolds in the heart of the French Quarter, New Orleans.

A pickup truck slammed into a crowd during New Year’s celebrations, killing at least 10 people and injuring several others. A night of joy turned into a devastating tragedy.

Our hearts go out to… pic.twitter.com/4WubTfofs6

— SENO (@Seno_Vibes) January 1, 2025