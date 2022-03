नॉर्थ कोरिया ने किया मिसाइल का परीक्षण, रूस पर हो गई कार्रवाई; जानिए वजह

US Puts sanctions on Russia: नॉर्थ कोरिया के परीक्षण से भड़के अमेरिका (US) का कहना है कि इस कार्रवाई के तहत रूस के लोगों और वहां की संस्थाओं के नेटवर्क को करारा जवाब दिया जाएगा, जो DPRK को उसके गैरकानूनी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के लिए खरीद में मदद करते हैं.