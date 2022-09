Vegan turns non vegetarian after dog bite: अर्जेंटीना (Argentina ) से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया जहां एक वेजिटेरियन सेलिब्रेटी और सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स वाले एक वीगन एनफ्लुएंसर (Vegan Influencer) की कहानी ट्रेंड कर रही है. दरअसल मैरियानो (Mariano de la Canal) नाम का ये शख्स यूं तो जानवरों को बचाने और लोगों को वेज (VEG) होने के फायदे गिनाता था लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि वह ये सब बातें छोड़कर नॉनवेजिटेरियन (Non vegetarian) बन गया.

कुत्ते ने काटा तो बदला लेने McDonalds भागा

'द सन' में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक मैरियानो ने हाल ही में खुद के बारे में ये चौकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि वो जानवरों की रक्षा के लिए काफी समय से बतौर एक्टिविस्ट काम कर रहा था. वो खुद भी वेजिटेरियन था. इसी दौरान एक दिन एक कुत्ते ने उसे काट लिया. तब आगे की कहानी बताते हुए उन्होंने कहा, 'कुत्ते के काटने से मुझे बड़ा गुस्सा आया. उसी दौरान ये लगा कि एक जानवर ने मुझे धोखा दिया है. इसलिए कुत्ते के काटने के बाद मैं डॉक्टर के पास जाने से पहले McDonald’s की ओर दौड़ा और वहां जाकर मैंने नॉन वेजिटेरियन बर्गर खा लिया.'

सोशल मीडिया पर मिल रही ऐसी प्रतिक्रिया

यह कहानी बताती है कि कैसे बेवजह एक कुत्ते के काटने की वजह से एक वेजिटेरियन शख्स नॉनवेजिटेरियन बन गया. मैरियानो के इंस्टाग्राम पर 4 लाख 55 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उनके बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी लाखों लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं. ऐसे में जब एक लाइव टीवी शो के बीच उनका ये कबूलनामा आया कि वह VEGAN लाइफ छोड़ चुके हैं, इसके बाद उनकी जिंदगी में आए बदलाव पर लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. इसी चर्चा के बीच उन्होंने बताया कि उस कुत्ते का काटना वो पल था जब उन्होंने खुद को ठगा हुआ महसूस करते हुए फौरन नॉन-वेजिटेरियन बनने का फैसला कर लिया.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर