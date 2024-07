Video: राष्ट्रपति बाइडन के साथ कैसा 'केमिकल लोचा'! जेलेंस्की को पुतिन तो ट्रंप को अपना डिप्टी बता दिया

US Presidential Election 2024: अमेरिकी राष्ट्रपति की शारीरिक और मानसिक फिटनेस पर लगातार उठते सवालों के बीचे जो बाइडेन सार्वजनिक भाषण देते हुए लगातार गलती कर रहे हैं. गुरुवार को वो गलती से अपनी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 'उपराष्ट्रपति ट्रंप' कह दिया. इसके अलावा हाल ही में उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को 'राष्ट्रपति पुतिन' कहकर संबोधित किया.

जो बाइडेन से गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि अगर वह दोबारा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लेते हैं तो क्या कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप को हरा सकते हैं, तो उन्होंने कहा: 'यदि मुझे लगता कि उपराष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं हैं, तो मैं उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुनता.'

#WATCH | US President Joe Biden mistakenly calls Kamala Harris 'Vice-President Trump'

He said, "Wouldn’t have picked vice-president Trump to be vice-president if I didn’t think she was not qualified to be president" pic.twitter.com/1HQJQb0tHp

— ANI (@ANI) July 12, 2024