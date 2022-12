New Zealand-Finland PM: प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर ने पूछ लिया ऐसा Sexist सवाल, दो देशों की महिला प्रधानमंत्री रह गईं हैरान

Sanna Marin New Zealand Visit: ऐसा पहली बार हुआ जब फिनलैंड की किसी प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड का दौरा किया और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए गए सवालों के जवाब वायरल हो गए. साल 2017 से न्यूजीलैंड की कमान संभाल रहीं पीएम जैसिंडा अर्डर्न ने फिनलैंड की पीएम सना मरीन का बुधवार को ऑकलैंड में स्वागत किया.

संयुक्त बयान में दोनों महिला प्रधानमंत्रियों ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन की संप्रभुता, जलवायु समस्या और ईरान में लड़कियों और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बात की. लेकिन दोनों महिला नेता उस वक्त हैरान रह गईं जब एक रिपोर्टर ने उनसे कहा कि शायद वे इसलिए मिल रही हैं क्योंकि दोनों एक ही उम्र की हैं. अर्डर्न ने कहा, 'राजनीति में मर्दों की तादाद ज्यादा है. यह सच है. चूंकि दो नेता मिल रही हैं, वो इसलिए नहीं कि वह महिला हैं.'

रिपोर्टर ने पूछा था ये सवाल

न्यूजीलैंड टॉक-रेडियो स्टेशन न्यूजटॉक ZB के रिपोर्टर ने दोनों महिला नेताओं से पूछा था, 'बहुत लोग सोचते हैं कि आप दोनों बैठक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमउम्र हैं और दोनों के ख्यालात भी काफी मिलते जुलते हैं. जब हम राजनीति और अन्य चीजों की बात करते हैं तो क्या न्यूजीलैंड के लोग यह उम्मीद कर सकते हैं कि आगे दोनों देशों के बीच और भी समझौते होंगे.'

Watch NZ Prime Minister Jacinda Ardern pick apart this reporter's question during a joint press conference with Finnish PM Sanna Marin. He asked the pair 'are you two meeting because you're similar in age and got a lot of common stuff there?'

Read more: https://t.co/eTtJEqJoFZ pic.twitter.com/UBEZs1kzvF

— SBS News (@SBSNews) November 30, 2022