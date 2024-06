पहले आप पहले आप, गजब दिखी पुतिन और किम जोंग के बीच केमिस्ट्री; पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकेत

Vladimir Putin-Kim Jong Un Meeting: शिष्टाचार में अक्सर आपने देखा होगा कि लोग खुद से पहले दूसरे को मौका देते हैं. ऐसा ही नजारा मंगलवार को नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग में भी नजर आया, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) और नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन (Kim Jong Un) एक दूसरे को कार में बैठने के लिए 'पहले आप पहले आप' करते नजर आए. रूस के राष्ट्रपति पुतिन दो दौरे पर नॉर्थ कोरिया दौरे पर हैं. जब पुतिन नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के सुनान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तक किम जोंग उन ने खुद उनका स्वागत किया. इस दौरान दोनों के बीच गजब की केमिस्ट्री नजर आई.

पुतिन-किम जोंग की केमस्ट्री दुनिया के लिए बड़ा संकेत

जब व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) प्योंगयांग पहुंचे तब किम जोंग उन (Kim Jong Un) के साथ उनकी गजब की केमिस्ट्री नजर आई. पहले एयरपोर्ट पर दोनों बेहद गर्मजोशी से मिले. इसके बाद दोनों एक-दूसरे को कार में बैठने के लिए 'पहले आप पहले आप' कहते नजर आए. इसके बाद प्योंगयांग की सड़कों पर किम और पुतिन का काफिला निकला. पुतिन के नॉर्थ कोरिया दौरे के लिए पूरे नॉर्थ कोरिया को सजाया गया है. हर चौक चौराहे पर रूस का झंडा और पुतिन की तस्वीर ही नजर आ रही है. पुतिन और किम जोंग की ये केमस्ट्री पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत है.

The leaders of North Korea and Russia couldn't decide who would get into the car first, as they both offered each other precedence. pic.twitter.com/ueaXhfh3AX

— Sputnik (@SputnikInt) June 18, 2024