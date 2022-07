Warren Buffett: वारेन बफेट ने अमीर बनने के दिए 2 मंत्र, इन्हें कर लिया याद तो हो जाएंगे मालामाल!

How to Become Rich: अगर आप दुनियादारी की खबर रखते हैं, शेयर मार्केट पर नजर रखते हैं तो फिर आप वारेन बफेट के नाम को अच्छे से जानते होंगे. वारेन बफेट (Warren Buffet), एक ऐसा नाम जिसके दुनियाभर में करोड़ों प्रशंसक हैं या हर कोई इनके जैसा बनना चहाता है. वारेन जितना अपनी संपत्ति के लिए जाने जाते हैं उतना ही वह अपने दान के लिए भी मशहूर हैं. वह इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि मौत के बाद अपनी सारी संपत्ति दान कर देंगे. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मैसेज लिखा, जिसमें उन्होंने दुनिया भर के युवाओं को अमीर बनने का मंत्र दिया है.

ये है पहला मंत्र

वारेन बफेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर शेयर किए गए एक पोस्ट में अमीर बनने का आसान मंत्र दिया है. इसे कोई भी फॉलो कर सकता है. बस आपको कुछ सावधानी बरतने की जरूरत होती है. उन्होंने लिखा है कि, अगर आप अपनी वैल्यू दुनिया में बढ़ाना चाहते हैं तो दो चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है. सबसे पहले तो आप स्पष्ट तरीके से लिखना और बोलना सीखें. अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी वैल्यू को कम से कम 50 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं. इस वीडियो में बफेट कहते हैं, 'अपनी वैल्यू को 50 फीसदी तक बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने संवाद के कौशल को बेहतर बनाएं. आपके पास ज्ञान है, लेकिन आप उसे लोगों तक बेहतर तरीके से नहीं पहुंचा पाएं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है.'

ये है दूसरा मंत्र

लिंक्डइन पर वारेन बफेट के इस वीडियो को कनाडा की एक स्टार्टअप कंपनी वॉयसफ्लो के को-फाउंडर माकइल हूड ने शेयर किया है. वीडियो में बफेट दूसरा मंत्र देते हुए कहते हैं, ' कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना जरूरी है. इसमें लिखने और बोलने की कला शामिल है. अगर आप सही से संवाद नहीं कर सकते हैं तो यह ठीक वैसा ही साबित होता है, जैसे आप अंधेरे में किसी लड़की को आंख से इशारा कर रहे हों. इसका कोई फायदा नहीं होता है. आपके पास पूरी दुनिया का ज्ञान है, लेकिन यह अगर लोगों तक नहीं पहुंचा तो सब बेकार है.'

इतनी संपत्ति के हैं मालिक

वारेन बफेट शेयर बाजार के बादशाह हैं. उन्होंने शेयर मार्केट से अरबों रुपये कमाए हैं. दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में उनका 7वां नंबर है. 91 साल के वारेन बफेट की टोटल नेटवर्थ फिलहाल 99.8 बिलियन डॉलर है. वारेन चैरिटी भी करते हैं. दौलत के अलावा वह दुनिया के टॉप दानी अऱबपतियों में से एक हैं. वह चैरिटी के लिए ही हर साल सालाना पावर लंच (Buffet Power Lunch) का आयोजन करते हैं. इस बार उन्होंने आखिरी पावर लंच का आय़ोजन किया. इस आखिरी आयोजन में शामिल होने के लिए एक अज्ञात बिडर ने करीब 150 करोड़ रुपये की बोली लगाई है. इस नीलामी में शुरुआती बोली 25 हजार डॉलर यानी करीब 19 लाख रुपये थी.

