Ex Imam Video: मक्का मस्जिद के पूर्व इमाम ने पहनी जींस-टीशर्ट; चलाई हार्ले डेविडसन बाइक, अरब जगत में मची खलबली

Ex Imam Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सऊदी अरब की ग्रैंड मस्जिद के पूर्व इमाम शेख अदेल अल-कलबानी टी-शर्ट पहने और हार्ले डेविडसन बाइक की सवारी कर रहे हैं. उनका यह वीडियो वायरल होते ही अरब जगत में बहस छिड़ गई है. कई लोगों ने उनका समर्थन किया तो कुछ लोग उनके पहनावे की आलोचना कर रहे हैं. यह वीडियो सामने आने के बाद पूरे अरब जगत के ट्विटर पर सोमवार को मौलाना से जुड़े ट्रेंड्स देखने को मिले.

Striking new look for top Saudi cleric as former Imam of Grand Mosque of Mecca Adel al-Kalbani shows off his ride - he has form, having previously appeared in video promoting .#الكلباني#مقاطعة_شركة_وي#حقيقه_يجب_ادراكها pic.twitter.com/nksLdjPMVb

— نور الشمري (@noor_shimary00) July 19, 2022