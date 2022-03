रूस-यू्क्रेन युद्ध के बीच अमेरिका को आखिर क्या खाए जा रहा है, व्हाइट हाउस ने बता ही दिया

वॉशिंगटन: यूक्रेन और रूस (Russia Ukraine) के बीच चल रही रस्साकसी के बीच लगता है कि अमेरिका (US) में राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) से लेकर सीनेट के बड़े बड़े धुरंधरों के दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि रूस (Russia) को लेकर भारत (India) और पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सरकार का अगला कदम (India stand on Russia) क्या होगा. इसी वजह से कई दिनों से अमेरिकी सत्ता के गलियारों के दूसरे सबसे बड़े पावर हब यानी व्हाइट हाउस (White House) में भी भारत के नाम की माला जपी जा रही है, कैसे आइए बताते हैं.

व्हाइट हाउस की प्रेस सेकेट्री ने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि दुनिया के देशों को ये सोचना चाहिए कि इस समय के घटनाक्रम को लेकर जब भविष्य में इतिहास की किताबें लिखी जाएंगी तो वो सभी देश ये विचार करें वो किस तरफ खड़े होना चाहेंगे. फिलहाल रूसी नेतृत्व को समर्थन देना किसी विनाशकारी प्रभाव वाले आक्रमण को दी गई छूट है. जो बाइडेन प्रशासन ने कहा कि उनकी चिंता की एक वजह ये भी है क्योंकि भारत कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) को लेकर रूसी पेशकश पर को किस तरह से लेगा. अमेरिकी प्रशासन को लगता है कि भारत ने रूस का ऑफर स्वीकार किया तो उनके लिए आर्थिक मोर्चे के हालात पर काबू पाना मुश्किल होगा.

#WATCH | Think where you want to stand when history books are written in this moment in time. Support for Russian leadership is support for invasion having devastating impact: WH Press Secy on report about possibility that India could take up Russian offer of discounted crude oil pic.twitter.com/KgutHoUlVM

