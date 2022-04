Russia Ukraine War: US ने छोड़ा यूक्रेन का साथ? अब जेलेंस्की से नहीं मिलेंगे बाइडेन

US President Joe Biden and Zelensky Meet: रूस और यूक्रेन के बीच जंग (Russia Ukraine War) है. ऐसे में अमेरिका समेत पश्चिमी देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं. इसी बीच खबर आ रही थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden)यूक्रेन (Ukrain) राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की से मिलेंगे. हालांकि, अब व्हाइट हाउस ने इस खबर का खंडन किया है. व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की से मिलने के लिए कीव जाने की कोई योजना नहीं है.

साकी ने बाइडेन प्रशासन की एक उच्च-स्तरीय अमेरिकी अधिकारी को जल्द ही कीव (Kyiv) भेजने की योजना के बारे में जानकारी दी. अमेरिका (America) ने पहले यूक्रेन को भारी तोपखाने सहित अतिरिक्त 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान करने की घोषणा की थी, क्योंकि वॉशिंगटन (Washington) ने पूर्वी यूक्रेन में रूस द्वारा 'व्यापक हमले' की आशंका जताई थी.

Biden has 'no plans' to visit Ukraine: White House

Read @ANI Story | https://t.co/5d6GI7IqRd#Biden #WhiteHouse #Ukraine pic.twitter.com/4GBQ0l5xUd

— ANI Digital (@ani_digital) April 19, 2022