Indian Americans: अपनी धार्मिक पहचान पर क्यों जोर दे रहे हैं अमेरिका में रह रहे हिंदू, क्या है वजह?

Hinduism in the US: भारतीय अमेरिकियों के एक अन्य समूह ने 2022 में कैपिटल में दो कार्यक्रमों की मेजबानी की, जिसमें भारतीय अमेरिकी से नाम बदलकर हिंदू अमेरिकी के रूप में पहचान बनाने की इच्छा जताई. समुदाय लंबे समय से वकालत कर रहा है.