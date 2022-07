Viral News: पत्नी साथ में रहने के लिए घर ले आई अपनी 'हमशक्ल', पति ने दिया ऐसा रिएक्शन

Wife Buys Doll For Her Husband: अमेरिका (US) से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. माना जाता है कि महिलाएं ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं करतीं कि उनके पति की जिंदगी उनके अलावा कोई महिला आए या फिर उनका पति किसी और महिला को प्यार करे. लेकिन अमेरिका में रहने वाली एक महिला खुद एक ऐसी डॉल खरीद लाई जो दिखने में बिल्कुल उसके जैसी है. उसने अपनी 'हमशक्ल' डॉल को अपने जैसे कपड़े भी पहना दिए. चौंका देने वाली बात है कि डॉल को एक नजर में देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वो एक जीवित लड़की हो. सोशल मीडिया पर अब इस कपल की खूब चर्चा हो रही है. लोग इनके रिश्ते पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

पति को गिफ्ट में दे दी अपनी हमशक्ल

डेली स्टार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, अपने पति के लिए हूबहू अपने जैसी दिखने वाली डॉल खरीदने वाली महिला का नाम चार ग्रे (Char Grey) है. उसकी उम्र 23 साल है. चार के पति का नाम रैंडी कैलम ग्रे (Randy Callum Grey) है, उनकी उम्र 28 साल हैं. पत्नी की हमशक्ल डॉल को देखकर पहले तो चार के पति रैंडी यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच भी हो सकता है. लेकिन, बाद में उन्होंने बड़ी खुशी के साथ घर में नए मेहमान के रूप में पत्नी की हमशक्ल का स्वागत किया.

डॉल पाकर कपल हुआ बेहद खुश

जान लें कि चार और उनके पति को हमशक्ल डॉल इतनी ज्यादा पसंद आई कि दोनों ने डॉल के साथ बेड पर बैठकर फोटो भी खिंचवाई. ऐसी ही एक फोटो में दिख रहा है कि चार और उनके पति रैंडी बेड पर बैठे हुए हैं और उन्होंने बीच में पत्नी की हमशक्ल डॉल को बैठा रखा है. डॉल का एक हाथ चार के कंधे पर है तो उसका दूसरा हाथ चार के पति रैंडी के कंधे पर है. डॉल के आने के बाद कपल बहुत खुश है.

परिवार के सदस्य की तरह डॉल का ख्याल रखता है कपल

बताया जा रहा है कि कपल ने चार की हमशक्ल डॉल को अपने परिवार का सदस्य मान लिया है. दोनों उसका बहुत ख्याल रखते हैं. चार अपनी हमशक्ल डॉल के लिए नए कपड़े भी ले आई हैं. चार ने बताया कि जब मैं घर से बाहर होती हूं तो पति के साथ डॉल होती है. इससे उनको अकेलापन महसूस नहीं होता है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर

लाइव टीवी