वॉशिंगटन: डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की राष्‍ट्रपति के पद से विदाई होने जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि अपनी हरकतों से वे व्‍हाइट हाउस ( White House) में रहने के अपने आखिरी दिन तक इंटरनेट पर लोगों का मनोरंजन करते रहेंगे.

नया माजरा थैंक्सगिविंग (Thanksgiving) प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान का है, जब मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति एक बेहद छोटी डेस्‍क के पीछे बैठे नजर आए. इस टेबल का आकार स्‍कूल-कॉलेज के स्‍टूडेंट्स की टेबलों जितना था. जाहिर है, यह आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति (US Presidents) द्वारा उपयोग की जाने वाली टेबल की तुलना में बहुत छोटी थी. जैसे ही उनकी ये फोटो इंटरनेट पर आई, लोग इसके बारे में प्रतिक्रियाएं देने के लिए टूट पड़े.

ट्रंप की टेबल की तुलना नर्सरी के बच्‍चे की टेबल से

ट्रंप की इस TinyDesk को लेकर मीम्‍स बनने लगे हैं. एक यूजर ने तो उनकी टेबल की तुलना मिनिएचर टेबल से की. इसमें उनकी टेबल को डॉल हाउस की टेबल की तरह दिखाया. एक यूजर ने लिखा कि मुझे लगा कि इस फोटो को फोटोशॉप्‍ड किया गया है, लेकिन अब लगता है शायद ट्रंप की टीम में कोई उनसे बहुत नफरत करता है. इसी तरह एक यूजर ने नर्सरी के बच्‍चे की टेबल से इसकी तुलना की.

If this were a “spot the differences” game, two stand out. 1: The kid isn’t wearing a diaper. 2: The kid actually as something to write with. #DiaperDon #tinydesk #TrumpTantrum pic.twitter.com/zFGmM8gcVV — Masshole on Safari (@Darth_JJ) November 27, 2020

I fixed it, and at least this guy can read. #tinydesk pic.twitter.com/D3IHtdDvkP — Lorenzo The Cat (@LorenzoTheCat) November 27, 2020

कुछ ने सिग्‍नेचर टेबल कहकर किया बचाव

हालांकि, कुछ लोगों ने ट्रंप द्वारा इस टेबल का उपयोग करने का बचाव करते हुए कहा कि इस टेबल को विशेष रूप से दस्‍तावेजों पर साइन करने के लिए डिजाइन किया गया है. वैसे ऐसी टेबल का उपयोग साइन करने के लिए तब होता है जब वे अन्‍य नेताओं के साथ बैठे हुए होते हैं. अकेले ऐसी टेबल के साथ किसी भी राष्‍ट्रपति को पहली बार देखा गया है.

C'mon y'all. It's not unusual for the President to sign things at a #TinyDesk. What's funny is no crowd. The small desk is there to make room for invited guests. #TrumpTantrum #ByeDon pic.twitter.com/GKxZ9tJFKW — Pierre Delecto’s Cow (@DelectoCow) November 27, 2020

चुनावों में हार के बाद यह पहला मौका था जब ट्रंप थैंक्‍सगिविंग प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में संवाददाताओं के सवालों के जबाव दे रहे थे. इस दौरान एक ही तरह के सवाल बार-बार पूछे जाने से वे नाराज होकर रिपोर्टर से बोले, 'मैं अभी भी संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति हूं. कभी भी राष्ट्रपति से इस तरह बात न करें.'

बता दें कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आमतौर पर हर साल व्‍हाइट हाउस में आयोजित की जाती है और कभी-कभी राष्ट्रपति आमंत्रित पत्रकारों के सवालों के जवाब भी देते हैं.