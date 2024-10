Iran Israel Tension: देश में घुसने नहीं देंगे.. इजरायल ने UN चीफ को सुनाई खरी-खोटी, जानें अब गुटेरस ने क्या कहा

Iran Israel Tension: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरस ने बुधवार को एक बार फिर मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चिंता जताई. सुरक्षा परिषद की बैठक में उन्होंने कहा कि "मिडिल ईस्ट में जलती आग तेजी से एक भयंकर आग का रूप ले रही है." गुटेरस ने बताया कि अमेरिका और फ्रांस सहित कई अन्य देशों ने बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए एक अस्थायी युद्धविराम का प्रस्ताव दिया. लेकिन इजरायल ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपनी एयर स्ट्राइक तेज कर दी. जिसमें हिजबुल्ला के मुख्यालय पर बमबारी भी शामिल है, जहां उनके नेता की हत्या कर दी गई.

क्या कहा यूएन महासचिव ने

गुटेरस ने यह भी कहा कि UNIFIL (संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल) के शांति रक्षक अपनी जगह पर बने हुए हैं और वहां UN का ध्वज अभी भी लहरा रहा है. भले ही इजराइल ने उन्हें स्थानांतरित करने का अनुरोध किया हो लेकिन वे वहीं डटे हैं. उन्होंने UNIFIL के सैनिकों और नागरिक सदस्यों के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त की और उन देशों का आभार भी जताया जो शांति बल में योगदान दे रहे हैं.

#WATCH | UN Secretary-General António Guterres’ remarks to the Security Council meeting on the situation in the Middle East, in New York, today

"The raging fires in the Middle East are fast becoming an inferno...The United States and France with the support of several other… pic.twitter.com/VZBSF0YbPK

— ANI (@ANI) October 2, 2024