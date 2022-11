Online Fraud: महिला ने मंगाई थी ब्रांडेड जींस, डिलीवरी में मिला 1 Kg प्याज़!

Woman Gets Onions Instead of Jeans: आजकल 100 रुपये से लेकर हजारों रुपये की खरीददारी लोग ऑनलाइन करते हैं. पर क्या हो अगर आप ऑर्डर करें एक ब्रैंडड जींस और बॉक्स खोलने के बाद आपको उसमें एक किलो प्याज मिले तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी देखने लायक होगा. दरअसल ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वो सच्ची घटना है जो एक महिला के साथ घटी. इसके बाद महिला ने कस्टमर केयर पर बताए गए नंबर पर संवाद किया तो उसकी चर्चा भी वायरल हो गई. दरअसल डिस्काउंटेड प्राइस पर ब्रांडेज जींस का सपना यूं टूट जाएगा, ये महिला ने सोचा भी नहीं था.

क्या है मामला?

यूके की न्यूज़ वेबसाइट मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन फ्रॉड (Online Fraud) का शिकार हुई महिला ने कुछ दिन पहले एक वेबसाइट पर से अपने लिए डिस्काउंटेड प्राइज पर लिवाइस की जींस ऑर्डर की थी. उसे तीन दिन में अपनी फेवरेट जींस की डिलीवरी मिलने वाली थी. लेकिन जब कोरियर का डिब्बा उसके घर पहुंचा तो उसे ओपन करने के बाद जींस के बजाय झोला भर प्याज मिला. इस मामले में ज्यादती की हद तो तब हुई जब पीड़िता से कंपनी के स्टाफ ने कहा कि उन्होंने सही ऑर्डर ही भेजा था. जिसके बाद महिला ने सेलर के साथ अपनी बातचीत का स्क्रीनशॉट भी लोगों के सामने रखा.

वायरल हुई पोस्ट

महिला ने अपने साथ सामने आए फ्रॉड के मामले को इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर शेयर किया था. उसने अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी अपना स्क्रीनशॉट दिखाया. जिसके बाद उसका पोस्ट वायरल हो गई. लोगों ने इस पर तरह-तरह के कमेंट करते हुए अपना रिएक्शन दिया.

इंसाफ का इंतजार

अब इस महिला को उम्मीद है कि जल्द ही उसकी शिकायत पर एक्शन लिया जाएगा और उसका पैसा बेकार जाने के बजाए या तो रिफंड के रूप में वापस आएगा या फिर उसकी पसंद की गई जींस उसे जरूर मिलेगी.

